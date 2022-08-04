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В Запорожской области задержали украинского офицера

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Спецоперация проводилась в Мелитополе при участии российских силовиков.

В Запорожской области задержали украинского офицера. Об этом журналистам рассказали представители региональной пресс-службы правоохранительных органов. Сотрудники МВД уточнили, что подозреваемый занимался отслеживанием полетов боевой авиации с территории военного аэродрома. По месту жительства мужчины найден арсенал с оружием и прочего снаряжения.

В городе Мелитополь, силовиками задержан офицер ВСУ. По месту его временного проживания обнаружен и изъят значительный арсенал оружия и военного снаряжения.

пресс-служба МВД по Запорожью

Операция по задержанию фигуранта расследования проводилась во взаимодействии с российскими силовиками. Предположительно, задержанный представитель ВСУ причастен к диверсионной деятельности.

ВКС двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: всу, запорожье, мелитополь, офицер, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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