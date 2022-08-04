ВКС двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков

Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС РФ за последние сутки в рамках СВО.

Воздушно-космические силы России двумя ударами высокоточного оружия уничтожили более 500 украинских боевиков в рамках специальной военной операции. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном утреннем брифинге от 4 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. генерал-лейтенант подчеркнул, что до 130 человек из 92-й механизированной бригады поражено в районе Харькова. Еще до 400 солдат ВСУ ликвидировано в пункте дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады. Она расположена на территории Донецкой народной республики.

В районе города Харьков уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе Константиновки поражен временный пункт 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника.

Фото и видео: Минобороны России