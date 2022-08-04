Минобороны РФ: российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Также были перехвачены пять снарядов РСЗО.

Российские средства ПВО сбили за сутки четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Андреевка, Дружное (ДНР), Изюм и Дмитровка. Также российские военные перехватили пять снарядов РСЗО в районах Дружное (ДНР), Солнечное и Музыковка.

Ранее в Минобороны сообщили, что три украинские бригады в ДНР утратили боеспособность из-за потерь.

Видео: Минобороны России