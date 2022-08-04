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Минобороны РФ: российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника

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Также были перехвачены пять снарядов РСЗО.

Российские средства ПВО сбили за сутки четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Андреевка, Дружное (ДНР), Изюм и Дмитровка. Также российские военные перехватили пять снарядов РСЗО в районах Дружное (ДНР), Солнечное и Музыковка.

Ранее в Минобороны сообщили, что три украинские бригады в ДНР утратили боеспособность из-за потерь.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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