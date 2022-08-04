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Минобороны РФ: три украинские бригады в ДНР утратили боеспособность из-за потерь

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Они были вынуждены покинуть занимаемые позиции в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка.

Три украинские бригады в ДНР утратили боеспособность из-за потерь. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате наступлений российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР подразделения механизированной, а также двух мотопехотных бригад ВСУ утратили боеспособность. Они были вынуждены покинуть занимаемые позиции в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ОТРК "Искандер-М".

Видео: Минобороны России

Теги: бригады, вооруженные силы украины, днр, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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