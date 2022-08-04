Минобороны показало кадры боевой работы ОТРК "Искандер-М"

Комплекс наносит высокоточные удары аэробаллистическими и крылатыми ракетами по любым целям в радиусе 500 км.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны выдвижение комплекса на боевую позицию с целью нанести огневой удар по военным объектам украинских войск. После получения подтверждения о найденной цели "Искандер-М" производит пуск ракеты.

В Минобороны отметили, что ОТКР наносит высокоточные удары аэробаллистическими и крылатыми ракетами по любым целям в радиусе 500 км.

Ранее на Украине опубликовали видео стрельбы HIMARS с пшеничного поля.

Видео: Минобороны России