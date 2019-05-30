В Улан-Удэ перевернулся батут под прыгающими детьми: два ребенка в реанимации

Очевидцы сняли на видео, что происходило сразу после ЧП. Слышатся крики женщин и плач детей.

Сегодня утром, 30 мая, в Улан-Удэ под с прыгающими детьми перевернулся батут, 5 детей пострадали.

Сообщается, что батут был установлен на улице Терешковой, рядом с Домом торговли . Около 13 часов по местному времени перевернулся батут, в то время, когда на нем резвились дети. Сообщается, что пять малышей пострадали и все они госпитализированы в больницу. По сообщениям в СМИ, двое детей в реанимации.

Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей". На месте ЧП работают следователи, которые выяснили, что батут крепился веревками, которые лопнули после сильного порыва ветра.

В настоящее время устанавливаются организаторы аттракциона, проводится выемка технической документации, актов и разрешений на осуществление предпринимательской деятельности, а также выполняются другие необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. СУ СК РФ по РБ

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Видео: HUE, СУ СК РФ по РБ