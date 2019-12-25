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В Якутии 25-летний мужчина искромсал ножницами жену
Сегодня, 9:11
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MShaffter

В Якутии 25-летний мужчина искромсал ножницами жену

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Молодая женщина умерла на месте.

В Якутии молодой мужчина зарезал ножницами жену во время ссоры.

Жуткое убийство произошло накануне вечером, 19 февраля, в городе Покровск (Якутия). 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 26-летней супругой. В пылу ссоры муж схватил ножницы и нанес ими 8 ударов в грудную клетку и спину женщины. От полученных травм она скончалась на месте.

После убийства мужчина убежал к родственникам, где признался в содеянном. Сейчас он находится в СИЗО, где ему будет предъявлено в скором времени обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжатся.

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Фото: СУ СК РФ по Республике Якутии-Саха

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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