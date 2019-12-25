В Кисловодске 14-летняя школьница зарезала бабушку и ушла к подруге

Женщина сделала внучке замечание из-за плохого качества уборки.

В Кисловодске школьница убила бабушку из-за замечания.

Следственные органы СКР по Ставропольскому краю сообщают, что ими возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве 59-летней жительницы Кисловодска. В убийстве женщины подозревается 14-летняя внучка убитой женщины. По версии следствия, вечером 13 февраля бабушка сделала замечание внучке за плохое качество уборки, девушка схватилась за нож и нанесла им несколько ударов по телу женщины.

После содеянного девушка ушла к подруге. Женщина от полученных ранений скончалась на месте. Тело женщины обнаружили на следующий день 14 февраля. Девушку задержали, а 15 февраля суд арестовал школьницу.

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Фото: СУ СК по Ставропольскому краю