На Ставрополье 18-летняя девушка родила дома и выбросила младенца в окно

Младенца заметила соседка и вызвала "скорую". Врачи смогли спасти малыша.

В Буденновске Ставропольского края девушка родила дома малыша и выбросила его в окно.

Региональные следственные органы СКР по Ставропольскому краю сообщают, что жительница Буденновска 15 февраля обнаружила под окнами дома младенца в полотенце и вызвала "скорую". Врачи смогли спасти новорожденную девочку, сейчас она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Вскоре удалось установить мать младенца. Ей оказалась 18-летняя девушка, которая сама родила дома живую девочку. После чего она завернула малышку в полотенце и выбросила в окно с 1 этажа. Сейчас девушка задержана, на нее заведено уголовное дело по статье "покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".

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Фото: Piter.TV, СУ СК РФ по Ставропольскому краю