Гражданка Киргизии продала в Москве за миллион новорожденного ребенка

До этого женщина пыталась также продать старшего ребенка, но передумала. Суд отправил гражданку Киргизии на 4,5 года в колонию.

В Москве суд отправил в колонию на четыре с половиной года гражданку Киргизии, которая продала своего ребенка за миллион рублей.

Прокуратура города Москвы сообщает, что накануне, 17 февраля, состоялся суд, который отправил в колонию общего режима на 4 года и 6 месяцев 24-летнюю гражданку Киргизии за продажу новорожденного ребенка. Сообщается, что указанная женщина вела асоциальный образ жизни и, имея беспорядочные половые связи, проживая в г. Альметьевске Республики Татарстан, будучи матерью 2-летнего мальчика 2015 года рождения, будучи беременной, в 2017 году решила продать планируемую к рождению девочку. Для этого женщина разместила в социальной сети объявление о продаже. Но перед родами пропала, так как решила воспитывать ребенка сама.

В январе 2019 года женщина снова забеременела и снова решила продать ребенка. В роли покупателя выступила в рамках "оперативного эксперимента" женщина, которая "согласилась" купить новорожденного. Когда обвиняемой был передан 1 миллион рублей, ее задержали.

Сейчас все 3 детей осужденной находятся у родной бабушки.

Фото: Прокуратура города Москвы