После аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ запустили резервные котлы

На данный момент в работе находятся первый, второй и пятый котлы. Как отметила Луковникова, резервный котел №3 начнет выдавать тепло буквально через два-три часа.

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления. Для поддержания параметров теплоносителя был запущен котел №2. Затем объявили о запуске ещё одного резервного котла. Об этом сообщили в оперштабе Бурятии со ссылкой на зампреда регионального правительства Евгения Луковникова, пишет ТАСС.

Из-за возгорания специалистам пришлось отключить четыре отопительных котла и турбогенератор. В этот момент столбики термометров показывали до -30 градусов мороза. На данный момент в работе находятся первый, второй и пятый котлы. Как отметила Луковникова, резервный котел №3 начнет выдавать тепло буквально через два-три часа.

Известно, что специалистам, задействованным в ликвидации последствий пожара на ТЭЦ-1, удалось найти поврежденный участок, где произошло замыкание с последующим возгоранием.

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