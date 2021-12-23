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Жители из Якутии боятся жаловаться на холод в новых домах из-за осуждения в соцсетях

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В нескольких домах полностью замерзли трубы, а из кранов не течет вода. Из дверей в городских квартирах сильно дует. Люди считают, что в новых домах забыли утеплить полы.

Жители в якутском селе Бясь-Кюель боятся жаловаться на холод в домах, построенных на месте уничтоженных лесным пожаром. Они публикуют видео, на которых показывают покрытые льдом полы. Об этом сообщило издание ИА SakhaDay.

Жильцы утверждают, что в квартирах стало настолько холодно, что на обуви не тает снег. В нескольких домах полностью замерзли трубы, а из кранов не течет вода. Из дверей в городских квартирах сильно дует. Люди считают, что в новых домах забыли утеплить полы. Они попросили уложить полистирол, но им отказали под предлогом того, что он не отвечает требованиям пожарной безопасности.

Ранее мы сообщили, что в пятницу в Петербурге пройдет снег, усилится ветер.

Видео: Telegram / 14News

Теги: дома, зима, холод, якутия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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