В пятницу в Петербурге пройдет снег, усилится ветер

Температура воздуха составит -5…-7 градусов.

В пятницу, 24 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью выпадет снег, днем он продолжит идти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха составит -5…-7 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться. На дорогах возможны гололедица и снежный накат.

Ранее петербуржцам пообещали морозный и снежный Новый год.

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