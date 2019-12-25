Петербуржцам пообещали морозный и снежный Новый год

В ночь с 31 декабря на 1 января в городе ожидается -9…-14 градусов.

Погода в новогоднюю ночь в Петербурге не будет резко меняться. Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале, жителей города ждут морозы, температура воздуха составит -9…-14 градусов.

Синоптик отметил, что до конца декабря оттепелей не предвидится, поэтому петербуржцы могут рассчитывать на снежный Новый год.

Леус отметил, что за последние пять лет погода с 31 декабря на 1 января в городе колебалась от -4 до +1 градусов. Последние морозы наблюдались в 2016 году, когда столбики термометров показали -13 градусов. В этом году история повторится, но морозы ожидаются до -14 градусов.

Ранее мы писали, что петербургский бык Мааны готовится сложить полномочия как символ года.

Фото: pexels.com