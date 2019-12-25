Петербургский бык Мааны готовится сложить полномочия как символ года

Животное отличается грозной и солидной наружностью, но крайне добродушным нравом.

В Ленинградском зоопарке бык Мааны готовится уступить свое место как символ года тигру. Посмотреть на животное можно и сейчас. Бык живет в открытом вольере, потому что с легкостью выдерживает холода до -50 градусов.

По словам сотрудников зоопарка, Мааны отличается грозной и солидной наружностью, но крайне добродушным нравом. Ежедневно его кормят капустой, морковкой, картошкой, свеклой, овсом и отрубями. Самым любимым блюдом стали яблоки.

Ранее сотрудники Ленинградского зоопарка показали, как играют с обезьянами.

Фото: Instagram / spbzoopark