Сотрудники Ленинградского зоопарка показали, как играют с обезьянами

По словам специалистов, большой интерес к развлечениям проявляют капуцины и макаки.

Работники Ленинградского зоопарка показали, какие квесты и игры они устраивают для питомцев. По их словам, обезьяны быстро понимают правила, их нужно постоянно удивлять чем-то новым. Об этом сообщили в группе организации в социальной сети "ВКонтакте".

Сотрудники учреждения отметили, что приматы любят выполнять задания по добыче лакомства. Лучше всех поддаются тренингу капуцины и макаки. Они бурно реагируют на новые предметы в вольере и храбро изучают их. А вот гиббоны проявляют большую осторожность, отказываясь принять участие в головоломках и играх. Например, они не едят фрукты, которые находятся в тазе с водой: животные предпочитают комфорт еде.

Среди зимних развлечений для питомцев сотрудники зоопарка выделяют игру "Кулечки". Ее суть заключается в том, что обезьянка должна развязать веревку, которой замотали упаковку с сухофруктами, и достать лакомство. Еще одна любимая игра приматов - "Пиньяты". В рамках задания животные должны вытащить из подвесных ящиков с отверстиями угощения. Знакомы жители зоопарки и со снеговиком. Они вступают со "снежной бабой" в борьбу за морковь.

Ранее на Piter.tv сообщили, что девочке потребовалась стационарная помощь после укуса белки на Елагином острове.

Фото, видео: ВКонтакте, Ленинградский зоопарк