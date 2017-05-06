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Девочке потребовалась стационарная помощь после укуса белки на Елагином острове
Сегодня, 16:41
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Девочке потребовалась стационарная помощь после укуса белки на Елагином острове

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Белка укусила ребенка за кисть.

Ребенка госпитализировали после укуса белки на Елагином острове. По информации Piter TV, случай произошел вечером 16 декабря.

Пострадавшей оказалась 10-летняя жительница Невского района, ее доставили в Детскую городскую клиническую больницу №5. У ребенка открытая рана запястья и кисти, а также есть симптомы ОРВИ. 

В 2012 году в ЦПКиО им. Кирова появились знаки "Осторожно, белки!", однако они никак не связаны с опасностью белок. Они предупреждают пешеходов и велосипедистов о том, что в парке есть животные. 

Ранее фотограф засняла опасную встречу белки и ястреба в Калининском районе. 

Фото: Pexels 

Теги: белка, елагин остров, укус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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