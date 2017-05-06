Девочке потребовалась стационарная помощь после укуса белки на Елагином острове

Белка укусила ребенка за кисть.

Ребенка госпитализировали после укуса белки на Елагином острове. По информации Piter TV, случай произошел вечером 16 декабря.

Пострадавшей оказалась 10-летняя жительница Невского района, ее доставили в Детскую городскую клиническую больницу №5. У ребенка открытая рана запястья и кисти, а также есть симптомы ОРВИ.

В 2012 году в ЦПКиО им. Кирова появились знаки "Осторожно, белки!", однако они никак не связаны с опасностью белок. Они предупреждают пешеходов и велосипедистов о том, что в парке есть животные.

Ранее фотограф засняла опасную встречу белки и ястреба в Калининском районе.

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