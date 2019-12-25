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Опасная встреча белки и ястреба в Калининском районе попала на фото
Сегодня, 21:53
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nadezhda_sib

Опасная встреча белки и ястреба в Калининском районе попала на фото

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По всей видимости, в этот раз белку удалось избежать нападения.

Фотограф Людмила Михайлова сделала кадры с ястребом-тетервятником, которого она заметила в парке в Калининском районе. На дереве у хищной птицы случилась встреча с белкой, которая могла бы стать его жертвой. Фотографии были сделаны 14 марта и опубликованы в группе "Птицы СПб и России" в "ВКонтакте".

По словам фотографа, ястреб уже осваивает свое гнездо. Вероятно, птицу можно будет увидеть и в другие дни. Женщина наблюдала за хищником в этом же месте год назад и сегодня решила прогуляться там вновь. 

Напомним, что белки являются пищей для ястреба. Ранее Piter.TV показал, как птица растерзала голубя в Приморском районе. 

Фото: VK / Птицы СПб и России / Людмила Михайлова

Теги: белка, природа, фото, ястреб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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