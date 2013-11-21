Фото: ястреб растерзал голубя в Приморском районе

Местные жители боятся нападения хищника.

В Приморском районе заметили ястреба. Хищная птица растерзала на снегу голубя на Мартыновской улице, вокруг него лежали перья. Снимки были опубликованы 8 марта в неофициальной группе Приморского района в "ВКонтакте".

Пользователи отметили в комментариях, что встретить ястреба — не такая уж и редкость. Их видели также в Юнтоловском заказнике, на Мебельной улице, улице Савушкина, Новосибирской улице. Некоторые испугались, не опасна ли птица для людей.

Ранее биолог рассказал Piter.TV о самых опасных хищниках Петербурга и Ленобласти.

Фото: vk.com/primor_spb / Полина Болдинова