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Фото: ястреб растерзал голубя в Приморском районе
Сегодня, 10:36
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nadezhda_sib

Фото: ястреб растерзал голубя в Приморском районе

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Местные жители боятся нападения хищника.

В Приморском районе заметили ястреба. Хищная птица растерзала на снегу голубя на Мартыновской улице, вокруг него лежали перья. Снимки были опубликованы 8 марта в неофициальной группе Приморского района в "ВКонтакте".

Пользователи отметили в комментариях, что встретить ястреба — не такая уж и редкость. Их видели также в Юнтоловском заказнике, на Мебельной улице, улице Савушкина, Новосибирской улице. Некоторые испугались, не опасна ли птица для людей. 

Ранее биолог рассказал Piter.TV о самых опасных хищниках Петербурга и Ленобласти. 

Фото: vk.com/primor_spb / Полина Болдинова

Теги: голубь, природа, птица, хищник, ястреб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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