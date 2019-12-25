В Хабаровском крае при опрокидывании автобуса травмы получили 14 человек

По предварительным данным ДТП произошло по вине водителя автобуса, он ехал слишком близко к раю дороги и, вероятно, зацепил обочину.

В Хабаровском крае пассажирский автобус перевернулся во время движения.

ТАСС со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края сообщает, что сегодня, 22 сентября, в 24-х км от Циммермановки в Ульчском районе Хабаровского края автобус с 45 пассажирами опрокинулся в кювет. По последним данным в ДТП пострадали 14 человек. Погибших в этом ДТП нет.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя. Вероятно, автобус зацепил обочину и потерял управление.

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