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В Хабаровском крае при опрокидывании автобуса травмы получили 14 человек
Сегодня, 10:49
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MShaffter

В Хабаровском крае при опрокидывании автобуса травмы получили 14 человек

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По предварительным данным ДТП произошло по вине водителя автобуса, он ехал слишком близко к раю дороги и, вероятно, зацепил обочину.

В Хабаровском крае пассажирский автобус перевернулся во время движения.

ТАСС со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края сообщает, что сегодня, 22 сентября, в 24-х км от Циммермановки в Ульчском районе Хабаровского края автобус с 45 пассажирами опрокинулся в кювет. По последним данным в ДТП пострадали 14 человек. Погибших в этом ДТП нет.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя. Вероятно, автобус зацепил обочину и потерял управление.

Сегодня ранее:В Тюменской области из-за дикого кабана в ДТП погибли 4 человека

Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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