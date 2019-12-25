В Тюменской области из-за дикого кабана в ДТП погибли 4 человека

Чтобы избежать столкновения с диким кабаном водитель выехал на встречку и столкнулся с другим автомобилем.

Под Тюменью дикий кабан стал причиной гибели 4 человек в ДТП.

ТАСС со ссылкой на УГИБДД Тюменской области сообщает, что 21 сентября на 141-м км федеральной автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе области на дороге столкнулись встречные автомобили "Митсубиси" и "Лада". В результате лобового удара в аварии погибли 4 человека, еще один человек с травмами различной тяжести госпитализирован в больницу.

По предварительным данным авария произошла из-за кабана, который выбежал на трассу. Водитель одного из пострадавших автомобилей, чтобы избежать столкновения с диким животным, вылетел на встречку, где ехал второй пострадавший автомобиль.

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