Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП во Владимирской области

Его иномарка столкнулась с автобусом под Гусь-Хрустальным.

Российский актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП с автобусом.

Накануне, 21 сентября, во Владимирской области под Гусь-Хрустальным произошла смертельная авария. На трассе столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и автомобиль "Рено Дастер". Водитель иномарки погиб на месте аварии. Как выяснилось позднее, погибший российский актер Дмитрий Жулин.

Дмитрий Жулин запомнился зрителям по роли Алексея Казарина в сериале "Александровский сад". В 2008 году Жулин перестал сниматься и ушел в монастырь, став послушником. В 2014 году он вернулся в актерскую профессию. Ему было 43 года.

Фото: ВК, ЧП Владимир

Видео: Mash