Домой выписан ребенок, который родился весом в 245 грамм

Сейби, ребенок который выжил с самым маленьким весом при рождении, родился в декабре 2018 года на 24 неделе беременности.

Малышка, которая рождена с самым маленьким весов, в возрасте 5 месяцев выписана домой.

Сейби, так назвали девочку, родилась на сроке 23 недели и 3 дня. Ее матери сделали экстренное кесарево сечение, так как здоровье матери и младенца было под угрозой. Малышка к тому же перестала набирать вес в утробе матери. Вес при рождении девочки составлял всего 245 грамм (8,6 унций или полфунта).

Отцу девочки сказали, что у него есть всего лишь час, чтобы побыть с малышкой и попрощаться с ней, так как она вскоре умрет. Но час превратился в два, а затем в неделю, месяц.

Медперсонал Sharp Mary Birch Hospital в Сан-Диего (Калифорния) сделали все возможное и невозможное для сохранения жизни и здоровья девочки. Сейчас Сейби исполнилось 5 месяцев, и она вместе со счастливыми родителями поехала домой.

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Видео и фото: YouTube/Sharp HealthCare