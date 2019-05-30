В Подмосковье мать бросила 2 годовалых детей в хостеле и скрылась

Детей поместили в больницу, мать-кукушку ищут.

28 мая неустановленная женщина оставила двух маленьких детей в хостеле г. Котельники и скрылась в неизвестном направлении. Сотрудники хостела только 29 мая обратились в правоохранительные органы.

По версии следствия, женщина сказала, что сбегает за документами в машину и скрылась По факту данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка"

Дети сейчас находятся в медицинском учреждении, где их навестили сотрудники следкома. Следователи пообщались с малышами, подарили им игрушки.

В настоящее время мать детей разыскивают.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождение женщины, оставившей детей и их возможных родственников. СУ СК РФ по Московской области

Видео: HUE

Фото:СУ СК РФ по Московской области