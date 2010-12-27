В Челябинской области проводят проверку по факту смерти новорожденной девочки в больнице

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти новорожденной девочки.
По версии следствия, в Челябинской области в больнице Златоуста скончалась недоношенная новорожденная девочка. Мать новорожденной обвинила в смерти дочери медиков. Женщина полагает, что ребенка можно было спасти, но были нарушены правила при транспортировке из Катав-Ивановского района в Златоуст.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
СУ СК РФ по Челябинской области
Дело взято на контроль руководством следственного управления.
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Фото:Pixabay
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