В Индии родители заживо похоронили новорожденную дочь

Местные жители услышали слабый плач и доставили младенца в больницу.

В Индии родители похоронили заживо новорожденную недоношенную девочку.

Издание The Indian Express сообщил о жуткой истории, которая произошла в индийском штате Гуджарат. Жители одной из деревень услышали рано утром слабый плач. Вскоре они нашли источник звука, это была маленькая новорожденная девочка, которая помещалась в ладошках. Не дождавшись медиков, люди сами отвезли крошку в больницу.

Врач узнал в найденной малышке девочку, которая родилась накануне у пары из другой деревни. Кроха родилась глубоко недоношенной на 24 неделе с весом 850 грамм. Убитым горем родителям объяснили, что ребенка нужно доставить в другой медицинский центр, где есть условия для выхаживания таких младенцев. По дороге родителям показалось, что их дочь умерла, и похоронили ее в деревне недалеко от дороги.

Найденная кроха была доставлена в специализированную больницу, где скончалась спустя 30 часов от полиорганной недостаточности.

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