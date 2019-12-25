С начала года пособие по беременности и родам получили 36 тыс. жительниц Петербурга и Ленобласти

Общий размер поддержки составил 5 млрд рублей.

С января 2023 года Социальным фондом Российской Федерации (СФР) по Петербургу и Ленобласти были переданы пособия по беременности и родам для 36 тыс. жительниц регионов. Общий размер поддержки составил 5 млрд рублей.

Льгота предусмотрена для женщин, пребывающих в отпуске по беременности и родам. Также деньги передадут родителям, усыновившим ребёнка в возрасте до трех месяцев. Пособие рассчитывается на основании количества дней, проведённых в декретном отпуске, и среднем заработке женщины за 2 минувших рождению ребёнка года. Размер выплаты варьируется от 74 тыс. до суммы, превышающей 530 тыс. рублей.

Оформить выплату можно в личном кабинете страхователя на сайте СФР и через клиентскую службу.

Ранее мы сообщили о том, что субсидии предоставят религиозным организациям Петербурга на сохранение объектов культурного наследия.

Фото: Unsplash (Ömürden Cengiz)