Субсидии предоставят религиозным организациям Петербурга на сохранение объектов культурного наследия

Выплаты могут быть направлены на обновление фасадов.

В среду, 28 июня, в пресс-службе Смольного рассказали о том, что религиозные организации Северной столицы получат субсидии на сохранение зданий-памятников. Соответствующий документ подписал Александр Беглов.

Субсидии предоставляются для возмещения затрат, возникших в 2023 году в связи проведением работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности получателей субсидий. Пресс-служба Смольного

Выплаты могут быть направлены на ремонт, реставрацию, консервацию или приспособление для современного пользования объектов культурного наследия.

Ранее мы сообщали о том, что садоводческим некоммерческим товариществам предоставят субсидии в Петербурге.

Фото: Piter.TV