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Субсидии предоставят религиозным организациям Петербурга на сохранение объектов культурного наследия
Сегодня, 19:24
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Субсидии предоставят религиозным организациям Петербурга на сохранение объектов культурного наследия

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Выплаты могут быть направлены на обновление фасадов.

В среду, 28 июня, в пресс-службе Смольного рассказали о том, что религиозные организации Северной столицы получат субсидии на сохранение зданий-памятников. Соответствующий документ подписал Александр Беглов. 

Субсидии предоставляются для возмещения затрат, возникших в 2023 году в связи проведением работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности получателей субсидий.

Пресс-служба Смольного 

Выплаты могут быть направлены на ремонт, реставрацию, консервацию или приспособление для современного пользования объектов культурного наследия.  

Ранее мы сообщали о том, что садоводческим некоммерческим товариществам предоставят субсидии в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: смольный выделил дополнительные средства, субсидии религиозным организациям
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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