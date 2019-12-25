Садоводческим некоммерческим товариществам предоставят субсидии в Петербурге

Субсидии предоставят СНТ жителей Северной столицы, в том числе имеющих трех и более детей.

С 19 по 23 июня губернатор Петербурга Александр Беглов подписал восемь законов Петербурга, 40 постановлений Правительства, четыре постановления Губернатора. В их число вошло постановление "О мерах по реализации в 2023 году подпрограммы "Поддержка ведения жителями Санкт‑Петербурга садоводства для собственных нужд". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Субсидии предоставят садоводческим некоммерческим товариществам жителей Северной столицы, в том числе имеющих трех и более детей.

Так, в размере 100% выплаты осуществят на проектирование и строительство газораспределительных сетей, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий для организации работы медпунктов, модульных врачебных амбулаторий и культурно-досуговых центров. В остальных случаях – в размере до 50% стоимости.

В 2023 году направят 139,2 млн рублей на обеспечение устойчивого функционирования инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры СНТ жителей Петербурга. Выделят 300 млн рублей на финансовую поддержку СНТ жителей Северной столицы, имеющих трех и более детей.

Ранее мы сообщали о том, что информационную поддержку при работе с вычислительными устройствами получат НКО Петербурга.

Фото: Piter.TV