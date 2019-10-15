В Индии потерявшие ребенка супруги спасли чужую заживо похороненную девочку

Девочка весом чуть более 1 кг была похоронена заживо в глиняном кувшине.

В Индии супружеская пара спасла младенца, которого похоронили заживо.

Издание The Sun сообщает, что супружеская пара в Индии спасла новорожденную девочку. Убитые горем родители хоронили на кладбище своего мертворожденного ребенка, когда услышали слабый детский плач. Пара раскопала могилу и обнаружила 3-дневную крошку, которая была похоронена в запечатанном горшке завернутом в ткань.

Супруги вызвали полицию и медиков. Малышку госпитализировали. Вес ее составляет всего 2,4 фунта, что чуть более 1 кг. Девочка жива и находится в палате интенсивной терапии для новорожденных. Нашедшую девочку мужчина и женщина находятся рядом с ней и собираются удочерить малышку.

Видео: YoyTube/Caters Video