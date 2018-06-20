Видео с высоты: в академии имени Можайского взорвался безоболочный предмет

Все люди эвакуированы.

Во вторник, 2 апреля, на территории Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге произошел взрыв "неустановленного безоболочного предмета". Об этом сообщает Минобороны.

Взрыв произошел в 13:30. По данным представителей Минобороны, в результате ЧП пострадали три человека. По информации представителя экстренных служб, взрыв прогремел в учебном классе на втором этаже, в результате рухнул лестничный пролет и около 20 человек оказались заблокированы в этой части здания. Официально эта информация не подтверждалась. По официальным данным МЧС, в половину четвертого из здания были эвакуированы все люди.

На данный момент приоритетной причиной взрыва на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге стало неосторожное обращение с боеприпасами.

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского – один из крупнейших военных вузов России.

Фото и видео: Piter.TV



