В Шушарах мертвым обнаружен офицер академии Можайского

Полиция Пушкинского района выясняет обстоятельства смерти старшего лейтенанта Военно-космической академии имени Можайского. Об этом сообщила "Фонтанка".
Офицер-преподаватель не явился утром 31 августа на построение. Уже через несколько часов тело 26-летнего офицера нашли в квартире родственника в Шушарах среди пустых бутылок и упаковок от лекарств. Рядом было и посмертное обращение к родителям.
Поступок офицера на данный момент объясняется неурядицами в личной жизни и финансовыми проблемами.
Накануне три станции петербургского метро закрыли из-за найденного трупа мужчины.
Фото: Piter.TV
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