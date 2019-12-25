В Шушарах мертвым обнаружен офицер академии Можайского

Офицер-преподаватель не явился утром 31 августа на построение.

Полиция Пушкинского района выясняет обстоятельства смерти старшего лейтенанта Военно-космической академии имени Можайского. Об этом сообщила "Фонтанка".

Офицер-преподаватель не явился утром 31 августа на построение. Уже через несколько часов тело 26-летнего офицера нашли в квартире родственника в Шушарах среди пустых бутылок и упаковок от лекарств. Рядом было и посмертное обращение к родителям.

Поступок офицера на данный момент объясняется неурядицами в личной жизни и финансовыми проблемами.

Накануне три станции петербургского метро закрыли из-за найденного трупа мужчины.

Фото: Piter.TV