Три станции петербургского метро закрыли из-за найденного трупа мужчины

На месте работает оперативная группа.

Ранее пресс-служба метро сообщила о закрытии трех станций по техническим причинам. Как сообщил источник Piter.TV, в туннеле метро был найден труп молодого человека, на месте работает оперативная группа.

По камерам было видно, что 30 августа в 00:02 молодой человек с рюкзаком зашел на станции "Шушары", потом он пропал с камер. В вагоне позже был найден рюкзак, а в нем паспорт на имя 22-летнего молодого человека по имени Д.

Сегодня в 8:20 машинист обнаружил тело. Предположительная причина смерти – самоубийство.

Фото: Piter.TV