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Три станции петербургского метро закрыли из-за найденного трупа мужчины
Сегодня, 10:16
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nastya960

Три станции петербургского метро закрыли из-за найденного трупа мужчины

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На месте работает оперативная группа.

Ранее пресс-служба метро сообщила о закрытии трех станций по техническим причинам. Как сообщил источник Piter.TV, в туннеле метро был найден труп молодого человека, на месте работает оперативная группа.

По камерам было видно, что 30 августа в 00:02 молодой человек с рюкзаком зашел на станции "Шушары", потом он пропал с камер. В вагоне позже был найден рюкзак, а в нем паспорт на имя 22-летнего молодого человека по имени Д. 

Сегодня в 8:20 машинист обнаружил тело. Предположительная причина смерти – самоубийство. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: метро, тело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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