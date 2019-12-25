Петербургский суд оштрафовал физрука военного вуза за взятки

Мужчину признали виновным в 26 случаях взяточничества.

В четверг, 20 августа, городской гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении преподавателя кафедры изической подготовки Военного учебно-научного центра "Военно-морского флота".

Суд установил, что мужчина брал взятки от 40 до 45 тысяч рублей за улучшение оценок. Его признали виновным в 26 случаях взяточничества. Петербуржец признал вину полностью. Учитывая, что мужчина принимал участие в военном конфликте на Северном Кавказе, является мастером смешанных единоборств, положительно характеризуется по месту службы и добровольно перечислил в бюджет РФ 50 тысяч рублей для заглаживания вины, суд назначил наказание в размере 700 тысяч рублей. Отмечается, что подсудимого лишили права занимать управленческую должности в любых войсках РФ на два года.

Ранее мы писали, что троим жителям Лодейного Поля назначен штраф в 150 тысяч рублей за сокрытие трупа.

Фото: Piter.TV