Троим жителям Лодейного Поля назначен штраф в 150 тысяч рублей за сокрытие трупа

Тело спрятали в вагоне грузового поезда.

Суд вынес приговор троим жителям Лодейного Поля по делу о сокрытии убийства. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, преступление произошло во время пьяной ссоры: помощник машиниста РЖД повздорил со знакомым, в результате чего нанес ему как минимум 5 ранений. От полученных травм мужчина скончался.

Обвиняемые помогли спрятать тело в одном из вагонов товарного поезда на городской станции. Тело удалось обнаружить, когда состав доехал до Волховстроя.

Таким образом, согласно приговору, трое мужчин получили штраф по 50 тысяч рублей. Пока решение в силу не вступило.

Помимо дела о сокрытии преступление, возбуждено и уголовное дело в отношении помощника машиниста. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы рассказали о том, что конфликт с бомжом из-за металлолома в Коммунаре закончился убийством.

Фото: Pixabay