Конфликт с бомжом из-за металлолома в Коммунаре закончился убийством

Подозреваемого удалось найти и задержать.

Мужчина без определенного места жительства убил жителя Коммунара из-за конфликта о сборе металлолома. Труп нашли 16-го августа, а 18 августа подозреваемого задержали. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

По предварительной версии, 47-летний мужчина нанес своему оппоненту не менее 5 ударов камнем по голове, после чего скрылся с места. После этого потерпевший скончался. Его тело нашли между мусорными контейнерами на улице Бумажников.

Задержанный уже не раз привлекался к ответственности. На его счету несколько краж.

Фото: pixabay.com