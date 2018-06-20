Взрыв в академии Можайского: последние подробности

Второй мины в здании нет, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Во вторник, 2 апреля, на территории Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошел по адресу: Ждановская набережная, 15. По предварительным данным, причиной взрывы стало неосторожное обращение с боеприпасами.

Данную ситуацию прокомментировали в Минобороны. По их данным, 2 апреля, около 13:30 в одном из служебных помещений административного здания академии произошел взрыв "неустановленного безоболочного предмета". В результате пострадали три человека. Однако, им оказана оперативная медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.

На месте взрыва продолжают работать представители министерства и правоохранители. В 15:34 были эвакуированы все люди, находившиеся в здании Военно-космической академии имени Можайского.

По неподтвержденной информации в мине было около 800 грамм в тротиловом эквиваленте. Ранее опубликованная информация о второй мине не подтвердилась. Приоритетной причиной взрыва на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге стало неосторожное обращение с боеприпасами. Однако, точную причину только предстоит выяснить.

Фото и видео: Piter.TV