Академия Можайского отсудила у бывшего нерадивого студента 350 тысяч рублей

Молодой человек был отчислен за неуспеваемость, а академия решила вернуть потраченные на студента средства.

Невский районный суд Петербурга вынес решение по иску Военно-космической академии имени Можайского к ее бывшему студенту. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, учреждение потребовало взыскать бюджетные средства, потраченные на нерадивого учащегося.

Как выяснилось, молодой человек поступил на военную службу в августе 2015 года по контракту, где стал курсантом первого года обучения. В сентябре 2016 года молодой человек добровольно заключил еще и контракт с Минобороны РФ о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ на время обучения в академии и на пять лет службы после окончания обучения, однако не справился с двойной нагрузкой. В конце 2018 года студента отчислили из академии Можайского за неуспеваемость и направили для постановки на воинский учет в город Кировск в Ленобласти.

Руководство академии попросило взыскать с молодого человека средства, затраченные на его проваленное обучение. В год на эти цели уходило почти 105 тысяч рублей, всего со студента хотели взыскать почти 350 тысяч рублей. Суд встал на сторону учреждения.

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