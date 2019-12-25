В Петербурге осудят экс-гендиректора, не уплатившего 89 млн рублей налогов

Бизнесмен уклонялся от уплаты в течение трех лет.

Экс-гендиректора ООО "Ремонтно-строительные услуги" из Петербурга осудят за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, соответствующее обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено.

По версии следствия, бизнесмен вписывал в налоговые декларации по НДС ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными фирмами. Таким образом, за период с 2013 по 2016 год злоумышленник уклонился от уплаты налогов а 89 миллионов рублей.

Дело рассмотрит Кировский районный суд.

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