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В Петербурге осудят экс-гендиректора, не уплатившего 89 млн рублей налогов
Сегодня, 18:50
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himif

В Петербурге осудят экс-гендиректора, не уплатившего 89 млн рублей налогов

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Бизнесмен уклонялся от уплаты в течение трех лет.

Экс-гендиректора ООО "Ремонтно-строительные услуги" из Петербурга осудят за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, соответствующее обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено.

По версии следствия, бизнесмен вписывал в налоговые декларации по НДС ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными фирмами. Таким образом, за период с 2013 по 2016 год злоумышленник уклонился от уплаты налогов а 89 миллионов рублей.

Дело рассмотрит Кировский районный суд.

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Фото: pixabay

Теги: налоги, суд, уклонение от уплаты налогов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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