Семейную пару и их приятеля уличили в контрабанде финской бытовой и цифровой техники

Злоумышленники не уплатили таможенных платежей на 3,5 млн рублей.

Следственное управление на транспорте по Северо-Западе задержало контрабандистов бытовой техники. Как сообщили 22 июня в пресс-службе ведомства, немногим ранее было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Пойманными оказались семейная пара, их приятель и еще несколько неустановленных человек. Как выяснилось, с конца августа по конец ноября 2019 года злоумышленники занимались незаконным перемещением финской цифровой и бытовой техники через таможенную границу в Выборгском районе Ленобласти. При этом товары были незадекларированы. Схему контрабанды разработал один из задержанных, хорошо разбиравшийся в порядке ввоза товаров на территорию РФ, а в качестве сообщников привлек супругу, знакомого и еще нескольких человек. Каждый из банды получил роль и определенную обязанность. Главный организатор оформлял заказ на покупку техники на территории иностранного государства и при этом публиковал на отечественном сайте объявления о продаже той же техники дешевле, чем в известных торговых сетях. Для этого мужчина использовал зарегистрированный на свое имя аккаунт на сайте магазина. Получив заказ на приобретение техники от заинтересованных земляков, злоумышленник покупал товары за границей и незаконно перевозил их в Россию.

За время такого бизнеса "предприниматель" уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 3,5 миллиона рублей. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Расследование дела продолжается.

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