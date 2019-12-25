Петербуржец пытался незаконно вывезти старинные иконы в Европу

Семь предметов были признаны культурными ценностями.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что старинные иконы пытались вывезти из Петербурга в Европу. Об этом сообщают в пресс-службе СЗТУ.

Странную посылку заметили ещё на таможенном контроле. В итоге специалисты приняли решение направить предметы на экспертизу. В итоге все предметы оказались культурными ценностями. Большая часть икон относится к XIX веку. Более того, в посылке есть Путевая икона с изображением Николая Чудотворца. Её датировали второй половиной XVIII века. При этом самым древним предметом оказался нательный крест. Эксперты полагают, что его создали в XII-XV веках.

Все эти предметы признаны культурными ценностями.

Ранее мы сообщали о том, что из-за пандемии коронавируса из Петербурга уехало около 1 млн человек.

Фото:Пресс-служба Пулковской таможни