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Из-за пандемии коронавируса из Петербурга уехало около 1 млн человек
Сегодня, 9:13
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nastya960

Из-за пандемии коронавируса из Петербурга уехало около 1 млн человек

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Это россияне из других регионов страны.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказал, что после начала пандемии коронавируса из Северной столицы уехало около миллиона человек, которые или потеряли работу, или лишились постоянного дохода. Об этом он рассказал в интервью "Деловому Петербургу".

При этом, как уточнил Елин, речь идет не о гастарбайтерах, а о россиянах из других регионов нашей страны. Вице-губернатор  рассказал, что Петербург сейчас находится в ситуации демографического провала, в городе образовалось много рабочих мест.

Наиболее яркий пример — переход в режим "удаленки". Он показал явное количество избыточных ресурсов. Притом что у нас нет технологий такой работы, после вывода на "удаленку" ничего страшного не произошло и ничего не развалилось.

Евгений Елин

Елин: "Мы находимся в положении персонажей мультфильма "Ёжик в тумане"".

Фото: Piter.TV

Теги: елин, коронавирус, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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