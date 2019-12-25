Из-за пандемии коронавируса из Петербурга уехало около 1 млн человек

Это россияне из других регионов страны.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказал, что после начала пандемии коронавируса из Северной столицы уехало около миллиона человек, которые или потеряли работу, или лишились постоянного дохода. Об этом он рассказал в интервью "Деловому Петербургу".

При этом, как уточнил Елин, речь идет не о гастарбайтерах, а о россиянах из других регионов нашей страны. Вице-губернатор рассказал, что Петербург сейчас находится в ситуации демографического провала, в городе образовалось много рабочих мест.

Наиболее яркий пример — переход в режим "удаленки". Он показал явное количество избыточных ресурсов. Притом что у нас нет технологий такой работы, после вывода на "удаленку" ничего страшного не произошло и ничего не развалилось. Евгений Елин

Елин: "Мы находимся в положении персонажей мультфильма "Ёжик в тумане"".

Фото: Piter.TV