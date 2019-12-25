Елин: "Мы находимся в положении персонажей мультфильма "Ёжик в тумане""

Город живет в режиме неопределенности.

Надежда на вакцину от коронавируса, но она не абсолютна. Об этом "Деловому Петербургу" сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Сейчас мы находимся в положении персонажей мультфильма "Ёжик в тумане". Сначала была идея, что солнышко выйдет и коронавирус исчезнет, но не исчез. Потом думали, что он сам по себе куда-нибудь денется, но не делся. Теперь надежда на вакцину, но и она не абсолютна. Евгений Елин

Вице-губернатор отметил, что, так как в мире еще нет опыта использования вакцины, то и Петербург действует в режиме неопределенности.

Учёные из Петербурга создадут самую оперативную тест-систему выявления COVID-19.

Фото: кадр из мультфильма "Ёжик в тумане"