Елин: "Мы находимся в положении персонажей мультфильма "Ёжик в тумане""

Надежда на вакцину от коронавируса, но она не абсолютна. Об этом "Деловому Петербургу" сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.
Сейчас мы находимся в положении персонажей мультфильма "Ёжик в тумане". Сначала была идея, что солнышко выйдет и коронавирус исчезнет, но не исчез. Потом думали, что он сам по себе куда-нибудь денется, но не делся. Теперь надежда на вакцину, но и она не абсолютна.
Евгений Елин
Вице-губернатор отметил, что, так как в мире еще нет опыта использования вакцины, то и Петербург действует в режиме неопределенности.
Учёные из Петербурга создадут самую оперативную тест-систему выявления COVID-19.
Фото: кадр из мультфильма "Ёжик в тумане"
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