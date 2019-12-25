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Учёные из Петербурга создадут самую оперативную тест-систему выявления COVID-19
Сегодня, 11:21
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IRINA_CHALKINA

Учёные из Петербурга создадут самую оперативную тест-систему выявления COVID-19

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В случае успешного прохождения всех испытаний это будет первая в России тест-система.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что в России создадут самую оперативную тест-систему выявления COVID-19. Сообщается, что разработкой занимаются ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ".

Новую тест-ситсему намерены разработать  с помощью пептидов, пространственно комплементарных шипу коронавируса. Отмечается, что если в пробе будут вирусы, то они будут "прицепляться" к пептидам. Таким образом в тесте можно будет заметить свечение.

В случае успешных испытаний "петербургская" разработка станет первой в России тест-системой. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 252 новых случая коронавируса.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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