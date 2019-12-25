Учёные из Петербурга создадут самую оперативную тест-систему выявления COVID-19

В случае успешного прохождения всех испытаний это будет первая в России тест-система.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что в России создадут самую оперативную тест-систему выявления COVID-19. Сообщается, что разработкой занимаются ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ".

Новую тест-ситсему намерены разработать с помощью пептидов, пространственно комплементарных шипу коронавируса. Отмечается, что если в пробе будут вирусы, то они будут "прицепляться" к пептидам. Таким образом в тесте можно будет заметить свечение.

В случае успешных испытаний "петербургская" разработка станет первой в России тест-системой.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 252 новых случая коронавируса.

Фото:Piter.TV