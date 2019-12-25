Французский бизнес продолжит встречи с партнерами из Петербурга на площадке ТПП

На встрече присутствовал вице-губернатор Евгений Елин.

Стало известно о первой со времен пандемии встречу представителей французского бизнеса с партнерами из Петербурга. Как сообщили 8 октября в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, компании представляли сферы фармацевтики, медицинских технологий, энергетики и IT.

Участники встречи высказали свои предложения для организации работы с правительством Петербурга для развития компаний на территории города. Вице-губернатор на встрече отметил, что объем экономических потерь города от коронавирусной инфекции ниже, чем в целом по России, что говорит о диверсификации городской экономики.

Встречи с партнерами продолжатся на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Ранее мы сообщали о том, что Смольный назвал условия повторной самоизоляции и закрытия бизнеса. Основным показателем станет запас коечного фонда.

Фото: Piter.tv