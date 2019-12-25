Смольный назвал условия повторной самоизоляции и закрытия бизнеса

Основным показателем станет запас коечного фонда.

В Петербурге введут повторную обязательную самоизоляцию и закроют бизнес, если количество заболевших будет больше, чем возможности медицинской системы. Об этом "Фонтанке.ру" рассказал вице-губернатор Евгений Елин.

Основным показателем станет запас коечного фонда.

Когда больных придется размещать в коридорах, начнем вводить. Евгений Елин

Также вице-губернатор отметил, что запреты в случае их введения будут носить комплексный характер. То есть если школьников отправят на внеплановые каникулы, то в это же время закроют ТРК, фуд-корты, кинотеатры, все места массового скопления людей.

На данный момент пациентов с коронавирусом принимают 12 взрослых городских стационаров и один детский. Там почти 5 тысяч коек, из них свободно 858.

Еще шесть врачей в Петербурге получили прививку от коронавируса.

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