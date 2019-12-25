Еще шесть врачей в Петербурге получили прививку от коронавируса

Вакцинация состоялась в Городской больнице №40 в Сестрорецке.

Стало известно, что в ближайшее время в Петербург поступит новая партия вакцины от COVID-29 "Спутник V" в количестве 4667 доз. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Отмечается, что в среду еще шесть сотрудников Клинической инфекционной больницы им. С.П.Боткина привиты вакциной, разработанной Центром имени Гамалеи. Вакцинация состоялась в Городской больнице №40 в Сестрорецке. Именно там появилась первая партия вакцины в городе. Она поступила для отработки логистических цепочек доставки препарата.

Ранее мы сообщали о том, что в число первых вакцинированных "Спутником V" попали сотрудники Городской больницы № 40 в Курортном районе Петербурга. Прививку получил 21 человек – это врачи и медсестры, работающие в приемном покое и "красной зоне" больницы. Для работников других медицинских учреждений и будут предназначены последующие дозы вакцины.

Фото: Piter.tv