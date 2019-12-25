Впервые в Петербурге 21 медик получил прививку от коронавируса

Вакцинацию медиков продолжат.

В число первых вакцинированных "Спутником V" – вакциной против коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи – попали сотрудники Городской больницы № 40 в Курортном районе Петербурга. Прививку получил 21 человек – это врачи и медсестры, работающие в приемном покое и "красной зоне" больницы.

Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Отмечается, что через два дня будут привиты медицинские работники Боткинской больницы. В настоящее время они сдают ПЦР-тесты и тесты на антитела к COVID-19. Тем медикам, у кого будут обнаружены антитела к коронавирусу, прививки делать не будут.

Следующая партия антиковидной вакцины поступит в ближайшие две недели. Вакцинация медиков будет продолжена.

Ранее мы сообщали о том, что более 70% россиян не хотят делать прививку от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса. Согласны на вакцинирование российским "Спутником V" 23% респондентов, 73% заявили, что пока не готовы привиться. Четыре процента заявили, что переболели COVID-19, поэтому нужды в вакцинации для них нет.

Фото: Piter.tv