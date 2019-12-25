К использованию российской вакцины готовы 24%.

Более 70% россиян не хотят делать прививку от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводила "Единая Россия".

Согласны на вакцинирование российскими "Спутник V" 23% респондентов, 73% заявили, что пока не готовы привиться. Четыре процента заявили, что переболели COVID-19, поэтому нужды в вакцинации для них нет.

Большинство, 93% опрошенных, считают, что вакцинация должна быть исключительно добровольной. Только семь процентов выступают за то, чтобы она стала обязательной.

К использованию российской вакцины готовы 24%, 13% хотели бы вакцинироваться иностранным средством. Большинство при этом сошлось во мнении, что главное свойство препарата — эффективность. Страна-производитель при этом неважна.

Ранее мы писали, что с 5 октября петербургские медики начнут прививаться от COVID-19.

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