С 5 октября петербургские медики начнут прививаться от COVID-19

Массовая же вакцинация пройдет зимой.

В понедельник, 5 октября, петербургские медработники по желанию начнут прививаться от коронавируса. Об этом телеканалу №78 рассказал первый зампред комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По словам чиновника, первыми прививку получат 21 медик из Боткинской больницы и 21 медик из больницы №40, располагающейся на базе сестрорецкой поликлиники №68. Отмечается, что спустя три недели после прививки каждого врача включат в федеральный регистр, а перед второй вакцинацией специалисты проверят привитых медиков на степень приобретенной защиты.

Известно, что сначала вакцина поступит в отделения реанимации и приемные покои, в ближайшие две недели ожидается партия из 4667 доз препарата от коронавируса. Помимо врачей прививать будут желающих педагогов. Массовая вакцинация, заявил Сарана, может начаться в декабре-январе.

Тем временем, в Петербурге от гриппа привили более миллиона человек.

Фото: Piter.TV